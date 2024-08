Attenzione alle truffe. I cittadini avrebbero ricevuto sms con inviti a contattare numeri di telefono a tariffazione molto elevata. Al numero che il destinatario è invitato a chiamare risponderebbe una persona che si qualifica come operatrice di una cooperativa collegata all’Ausl. Si ribadisce che non si tratta in alcun modo di un servizio dell’ Azienda Usl ma di un tentativo di truffa da segnalare alle forze dell’ordine.