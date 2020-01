Nel video l’intervista a Tiziano Grandi, Responsabile comunicazioni esterne Vigili del Fuoco di Modena

Malviventi che si fingono Vigili del Fuoco per raggirare le persone, soprattutto anziane, per riuscire a entrare nelle loro case e truffarle proponendo spesso false raccolte fondi a sfondo benefico. Sono di questa natura le segnalazioni pervenute nelle ultime ore al comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena. Il fenomeno, che sta tornando a diffondersi un po’ ovunque, nel modenese ma anche nel reggiano e in Toscana, è stato segnalato di recente a Mirandola e nelle zone limitrofe della Bassa. Le truffe di questo tipo non sono purtroppo una novità: si tratta di un fenomeno che si ripete ciclicamente nell’arco dell’anno. Nel caso specifico i Vigili del fuoco di Modena invitano immediatamente a diffidare, perché questo tipo di attività non rientra nelle loro mansioni.