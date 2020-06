Nel video l’intervista a Luigi Tollari, Segretario Generale Uil

Tre mesi di ritardo nell’erogazione della cassa integrazione in deroga, tre mesi in cui molti lavoratori modenesi in difficoltà non hanno ricevuto entrate. Questa la situazione denunciata dalla Uil di Modena e Reggio Emilia attraverso la voce del segretario generale Luigi Tollari. A finire nel mirino della critica del sindacalista sono le lungaggini burocratiche, le stesse che hanno impedito ad oggi a molte piccole e medie imprese di ricevere gli aiuti promessi dal Governo, ma anche il “rimpallo” di responsabilità nell’erogazione della Cassa integrazione in deroga. Se gli aiuti ai lavoratori e alle imprese non arriveranno, con il mese di agosto il segretario Uil teme il boom di licenziamenti.