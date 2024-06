Tragedia nella notte tra sabato e domenica lungo la tangenziale Modena-Sassuolo, all’altezza dello svincolo di Baggiovara. Un ragazzo di 24 anni, Giacomo Olivieri di Casinalbo di Formigine, è stato travolto e ucciso da un’auto mentre prestava soccorso a un altro automobilista dopo un incidente. Da quanto si apprende, erano circa le 2 di notte quando il giovane, di rientro a casa dopo un matrimonio di amici, ha notato un’auto ferma contro al guardarail. Per evitare un istrice, la persona alla guida del mezzo aveva perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. A quel punto Olivieri ha accostato per prestare soccorso e una volta accertatosi che la vittima dell’incidente stava bene, ha attraversato la strada a piedi per spostare i detriti e la carcassa dell’animale dalla carreggiata, che potevano rendere la circolazione pericolosa. È stato in quel momento che un’automobile, una Renault Clio guidata da una ragazza di 34 anni, lo ha travolto, facendolo sbalzare per diversi metri. Un impatto violento, per il giovane non c’è stato nulla da fare: inutili i tentativi dei sanitari del 118 di salvargli la vita, il ragazzo è deceduto sul colpo. La polizia stradale di Mirandola ha eseguito i rilievi e si sta occupando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre le onoranze funebri Gibellini si sono occupate del trasporto della salma alla Medicina legale.