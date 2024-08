Incidente mortale nella notte con due auto coinvolte in SP8 via Mazzone a Mirandola, nella località di Mortizzuolo. A perdere la vita il 19enne Adam Cattabriga originario di Poggio Renatico nel ferrarese ma che lavorava presso il bar Vanilla – Caffè & Cucina di Finale Emilia. Per lui non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo, mentre era alla guida dell’utilitaria. Tutti i feriti, cinque, sono stati trasportati a Baggiovara con ferite di media gravità. Sul posto Vigili del fuoco volontari di Mirandola e permanenti di san Felice, Carabinieri di Finale Emilia e tre autoambulanze ed elicottero 118.