Prima l’inno francese, poi quello italiano. Ed infine, sulle note sparate dagli altoparlanti di ‘Bicycle Race’ dei Queen, è partita da Firenze la 111esima edizione del Tour de France. Cerimonia di partenza e via istituzionale in piazza della Signoria all’ombra di Palazzo Vecchio, davanti a circa 6mila spettatori. E così di pedala in direzione Rimini: con delle salite nel mezzo, è proprio nella cittadina romagnola che tutto si è tinto di giallo con tantissimo entusiasmo ad aspettare gli atleti. Ci si è organizzati anche per il sole, coprendosi con teli e ombrelloni, perché già posizionati sotto la linea del traguardo c’era gente fin dal mezzogiorno. L’attesa degli appassionati sotto la linea d’arrivo è proprio per vivere il brivido del traguardo e riuscire a scorgere i grandi campioni al via come Pogacar, Viingegaard, Evenepoe o i 7 italiani in corsa, tra i quali il neotricolore Bettiol. Domani questa storica gran partenza vedrà il via da Cesenatico ricordando Pantani e terminerà a Bologna dopo le fatiche e le preghiere sul colle di san luca. Poi la Piacenza – Torino e l’arrivederci alla corsa gialla. Intanto, lunedì, per la partenza della terza tappa con direzione Torino, sei operatori della Polizia locale di Modena saranno in servizio a Piacenza, in aiuto ai colleghi della città emiliana. La collaborazione riguarderà in particolare i servizi di polizia stradale e di gestione della viabilità in occasione del “Grand Depart” della tappa del Tour.