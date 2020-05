Interviste a:

– Mariella Racca, Direttrice laboratorio Curie

– Costantino Consolato, Biologo laboratorio Curie

Decine di richieste in poche ore. Fra martedì e mercoledì i privati cittadini e le aziende potranno eseguire i test sierologici in autonomia. Al laboratorio “Curie”, uno dei due centri analisi accreditati dalla Regione per svolgere i test il personale è già pronto a svolgere una mole di lavoro decisamente superiore alla media. Per svolgere il test è necessario rivolgersi prima al medico di famiglia, figura a cui verrà anche comunicato l’esito. Se il cittadino risulta positivo viene poi preso a carico dall’Azienda Sanitaria. I kit per i test di cui faranno uso i laboratori privato sono stati autorizzati dalla regione. Nei 25 laboratori privati di analisi autorizzati in regione il costo dei test oscillerà dai 20 ai 30 euro per quelli effettuati dal polpastrello; fra i 50 e 60 euro per quelli eseguiti con prelievo venoso.