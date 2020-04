Una nuova calendarizzazione per gli spettacoli cancellati nelle ultime settimane a causa dell’emergenza coronavirus. La Fondazione Teatro Comunale di Modena si sta adoperando per ridefinire, ove possibile, le date degli appuntamenti in programma modificando il calendario in accordo con le scadenze emanate di volta in volta dal Consiglio dei Ministri. La Fondazione comunica che non appena sarà possibile, verranno fornite informazioni precise sul nuovo calendario degli spettacoli, sulle modalità di rimborso dei biglietti e degli abbonamenti acquistati o sulla possibilità di mantenerli per gli spettacoli futuri. La direzione del teatro ringrazia fin d’ora tutti coloro – abbonati e possessori di biglietti – che hanno comunicato di voler rinunciare al rimborso degli spettacoli annullati aderendo alla campagna #IORINUNCIOALRIMBORSO, un modo come un altro per sostenere il teatro in questo momento di chiusura forzata. I teatri come i cinema i ristoranti e le discoteche verosimilmente saranno fra le ultime attività che potranno rientrare in funzione, ma è certo che i biglietti e gli abbonamenti degli appassionati, che non chiederanno il rimborso, saranno ancora validi alla riapertura.