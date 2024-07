Con una stagione da oltre 40 date e nomi importanti in cartellone riapre dopo 10 anni il Teatro Cinema Carani di Sassuolo. Uno spazio di incontro, cultura, arte e meraviglia fin dalla sua fondazione nel 1930 ma chiuso nel 2014 per problemi strutturali. Ora accoglierà nuovamente pubblico, tornando alla sua antica gloria, con spettacoli da ottobre a maggio 2025. La stagione di prosa vedrà nomi come Umberto Orsini e Franco Branciaroli, Geppi Cucciari, Federico Buffa, Mario Perrotta, Natalino Balasso, Filippo Caccamo. Risate assicurate anche con una garanzia di successo come Giuseppe Giacobazzi e Arianna Porcelli Safonov, entrambi con continui sold out. Sul palco di Sassuolo anche l’eclettico Elio con “Quando un musicista ride”, l’omaggio di Rossana Casale a Gaber con “il Signor G e l’Amore”, Rita Pavone nel talk-concerto “A muso duro”. Non mancheranno i tributi, tra cui Flashdance, Pink Floyd e Beatles, la danza, il contemporaneo, l’opera con La Bohème di Puccini e la programmazione di musica classica. Sette i titoli della rassegna per tutta la famiglia, poi la seconda edizione del Sassuolo Jazz Festival, i 17 spettacoli per le scuole, la rassegna “La Città in Scena” con artisti locali, amatori e associazioni, Marco Martinelli e la Divina Commedia. Torna al Carani anche il Premio Pierangelo Bertoli rivolto a giovani cantautori e la programmazione cinematografica.