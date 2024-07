È finalmente arrivato quel momento dell’anno in cui mare e montagna diventano le mete più ambite per trovare refrigerio nelle afose giornate estive. Il primo fine settimana di luglio si presenta con tanto sole al centro-sud e ancora qualche temporale sulla fascia nord dello stivale. Ma attenzione perché il super caldo è alle porte. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, infatti, da lunedì si farà sentire l’anticiclone africano. Una saccatura in movimento tra oggi e domani porterà un peggioramento delle condizioni meteo al Nord Italia, con piogge e temporali in arrivo specie sui settori alpini. Poi, una nuova ondata di caldo farà il suo ingresso durante la prossima settimana. Si tratta di un vasto e robusto anticiclone, con componente africana, che porterà condizioni meteo decisamente più stabili in Italia e temperature in rialzo con valori che, soprattutto nella seconda parte della settimana, potrebbero risultare anche di 6-8 gradi sopra media. Se infatti i due fenomeni, caldo intenso e temporali, paiono scollegati, in realtà sono molto più uniti di quanto si possa pensare: la sempre più invadente presenza dell’anticiclone africano e l’aumento delle temperature medie in tutte le stagioni, causato dal cambiamento climatico in atto, provoca una maggiore evaporazione dell’acqua del mare che poi si traduce in vero e proprio “carburante” per l’innesco di eventi meteo estremi.