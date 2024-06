Nel video l’intervista a Verena Tusberti – Direttore commerciale eventi Street Festival

Street Festival, lo storico evento che per primo ha portato i furgoncini colorati al Parco Novi Sad torna per tutto il weekend. Arrivata alla decima edizione, la tre giorni è dedicata quest’anno alle eccellenze dei territori; l’Italia, si sa, è il paese dove ogni regione si distingue per le sue specialità e quindi a bordo dei food truck si viene trasportarti, è proprio il caso di dirlo, tra le migliori cucine. Tra i tanti ospiti, c’è l’Abruzzo on the road, con arrosticini e olive ascolane. Per chi non sapesse cos’e la puccia pontina, glielo spiega Fraschetta romana on the road con il meglio dalla capitale. Dalla Toscana arriva invece Bomber Truck con un menù di hamburger con carne di cinghiale che lo chef abbina con ingredienti originali a kilometro 0. La grande novità sono i piatti di Foodshack, i primi a fare gli smash burger americani con carne schiacciata sulla piastra e cotta insieme a un sughetto.