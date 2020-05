All’interno l’intervista ad Andrea Reggianini (residente)

Un incrocio descritto come pericoloso, che sfocia su una strada dove le persone tendono a premere sull’acceleratore. Questi gli elementi che hanno fatto da cornice a un grave incidente che ieri si è verificato a Spilamberto e che ha coinvolto un’auto e una moto su via Modenese, all’incrocio con via Foschiero. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio, ma da una prima ricostruzione sembra che la Fiat Croma nera condotta da una giovane donna stesse svoltando a sinistra su via Modenese quando ha urtato una Ducati. La moto dopo l’impatto è finita rovinosamente nel fossato a bordo strada. Solo grazie alle operazioni dei sanitari del 118 il centauro, un 25enne, è stato tirato fuori e portato in ospedale, dove si trova ricoverato in terapia semi intensiva per il trauma toracico riportato. I residenti della zona sanno da tempo è che via Modenese (che diventa Vignolese spostandosi verso il capoluogo) continua a presentare numerose criticità, nonostante gli interventi che lo scorso anno hanno puntato a migliorarne la sicurezza con la costruzione di nuovi guard rail e l’adeguamento degli accessi.