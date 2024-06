L’estate sta arrivando? Sembrerebbe proprio di sì guardando le previsioni meteo di questo secondo weekend di giugno. Rispetto alle ultime settimane, a tratti fresche e spesso instabili, stiamo vivendo infatti quello che potremmo definire un “antipasto caldo” su tutto lo Stivale. Un’impennata termica che nel giro di pochi giorni ha preso il via con l’arrivo dell’Anticiclone africano Scipione e sta portando temperature pronte a salire fino a 8-10 gradi oltre la media del periodo entro il fine settimana, anche con tanta afa. Il picco del caldo africano verrà raggiunto al Centro-Nord domani, con valori massimi di 33 gradi in Pianura Padana. Addirittura, nella vicina Bologna, è scattata un’allerta gialla per caldo: lo comunica il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Quindi anche Modena assorbirà gli effetti dell’onda termica. Ma non sarà così ovunque, soprattutto a partire dalla prossima settimana. L’energia ‘termica’ che si accumulerà in Pianura Padana potrebbe portare un peggioramento del clima, con temporali localizzati, come conseguenza dell’arrivo di locali spifferi instabili atlantici. Domenica nel tardo pomeriggio, con replica il lunedì, si potrebbero registrare supercelle temporalesche, anche violenti e con rischio di grandine.