Nel video l’intervista ad Andrea Fabbo, Geriatra e direttore del Centro Disturbi cognitivi e Demenza

Dopo una forte diffusione di casi positivi partita da una bocciofila di Bologna, si è fatto più forte l’appello del commissario ad acta Sergio Venturi a limitare la socialità, soprattutto tra gli anziani attivi. Un nuovo invito a evitare i contatti arriva oggi dalla geriatria modenese. Il coronavirus è particolarmente pericoloso per gli anziani, non tanto perché più contagioso più avanzata è l’età, ha spiegato il dottor Andrea Fabbo, ma perché le conseguenze dell’infezione si sono molto rilevate molto gravi per chi ha un sistema immunitario debole. Si è calcolato, che l’indice di mortalità del Covid-19 al 14-15% nelle persone che hanno superato gli 80 anni. La solitudine delle persone anziane è un problema che poco si concilia con la necessità di contenere il coronavirus. In un momento di emergenza come questo, l’invito è anche rivolto alle famiglie, affinché, per quanto possibile, non facciano le facciano sentire sole