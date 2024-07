Nel video l’intervista a Francesco Faccini – Vigile del Fuoco abilitato ai droni

Paura ieri lungo il sentiero 477 tra Polle di Riolunato e Piancavallo per un 71enne di Vignola che si è sentito male durante una camminata sulle alture modenesi, facendo intervenire il Soccorso alpino grazie alla chiamata della moglie che era con lui. L’uomo è stato elitrasportato all’Ospedale di Pavullo mentre la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna ha riaccompagnato la donna alla propria auto. L’episodio rimarca ancora una volta l’importanza del cellulare, per chiamare i soccorsi ma anche per essere più facilmente localizzati.