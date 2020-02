E’ arrivata la decisione ufficiale dal ministero della salute: scuole ancora chiuse, per altri 8 giorni, in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini conferma la chiusura di nidi, scuole e universita’ anche per la prossima settimana, per l’emergenza coronavirus. Le tre regioni, sono le regioni più colpite dall’epidemia. Stefano Bonaccini ha affermato che la decisione sarà ripetuta di settimana in settimana sulla base dell’andamento della situazione epidemiologica.

Non è detto che lo stop sarà prorogato anche alle attività culturali. I divieti per tutte le attività che determinano significativi assembramenti di persone restano validi, ma si sta valutando la possibilità per le attività culturali e di spettacolo di un accesso limitato e disciplinato, tale da salvaguardare le condizioni di sicurezza sanitaria delle persone.

E nella nostra regione, da oggi si insedia una unità di crisi sul Covid-19 che agirà in continuità con il sistema di governance dell’emergenza adottato fino ad oggi, per prendere su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna le decisioni per affrontare la crisi Coronavirus. L’unità sarà in costante contatto con il Comitato operativo nazionale ed è presieduta dallo stesso governatore regionale Stefano Bonaccini.