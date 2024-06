Il livello dei fiumi modenesi è in calo e la situazione va gradualmente migliorando.

A Modena, la piena del Secchia sta defluendo verso la pianura facendo scendere il livello idrometrico sotto la soglia di precauzione fe con essa anche l’allerta diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Oggi permane arancione per criticità idraulica mentre domani passerà al giallo

E’ così stato possibile alle 16.30 di oggi riaprire al transito i ponti sul Secchia a Modena, a Ponte Alto e ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera, consentendo quindi una ripresa della normalità nel traffico stradale. In miglioramento anche la situazione del Panaro e quindi la riapertura del ponte di Navicello vecchio, lungo la diramazione della strada provinciale 255.

Rimane invece chiuso fino a domani il ponte sul Tiepido di via Curtatona per poter effettuare tutte le operazioni di pulizia

Resta chiuso ponte Pioppa a San Possidonio e Ponte Motta a Cavezzo.

In questi giorni nel monitoraggio del nodo idraulico modenese sono stati impegnati i tecnici comunali, Aipo, i volontari della Protezione civile e nel presidio della viabilità la Polizia locale così come grande lavoro è stato fatto dagli uomini dei vigili del fuoco nel trarre in salvo chi era rimasto bloccato dall’acqua o dalle frane. Una situazione che ha visto martedì la piena del Secchia superare ampiamente soglia 3, raggiungendo a Ponte Alto gli 11,06 metri alle 16.30 e transitando poi lentamente nella notte e nel corso della giornata.