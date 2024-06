È Riccardo Righi il nuovo sindaco di Carpi, sostenuto da un’ampia coalizione di centrosinistra composta da Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, Carpi 2.0 (in cui rientra la Dc), ‘Carpi Comune’, ‘Carpi a Colori’, ‘Bella Carpi’ e ‘Uniti per Carpi’. Stando ai dati provvisori, Righi si aggiudica con un netto vantaggio il primo turno di questa tornata elettorale, con una percentuale che si attesta attorno al 58,73%. Nulla da fare per la sfidante del centrodestra Annalisa Arletti che si ferma invece sulla soglia del 32%. Segue Monica Medici sull’8% e Davide Verri sull’1,2%. Nessun ribaltone, invece, a Castelfranco Emilia. Riconfermato Giovanni Gargano, sostenuto da PD, M5S e dalle liste ’Idee in Comune’ e ’Castelfranco Futura’. Sempre secondo i dati provvisori, Gargano scansa il ballottaggio aggiudicandosi un nuovo mandato con circa un 54,92% di voti, staccando e non poco da tutti gli altri tre candidati: la civica Silvia Santunione viaggia intorno a un 18,31%, poco distante Rosanna Righini appoggiata da Fratelli d’Italia e Lega con un 18,06%, infine il centrista Claudio Malavasi che chiude con un 8,70%.