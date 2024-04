Allerta arancione domani sulla costa ferrarese per il passaggio della piena del Po. In giallo, invece, tutta la bassa pianura attraversata dal grande fiume. Stesso colore anche per i comuni della Bassa modenese. E’ la segnalazione della Protezione civile regionale per le 24 ore di domani. Nonostante non siano previste altre piogge, viene segnalata la criticità idraulica in pianura, “riferita alla propagazione della piena del fiume Secchia e al transito della piena di Po”.