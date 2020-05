Un incidente si è verificato questa mattina a Formigine su via Giardini Sud, all’altezza del civico 76. Nel sinistro sono state coinvolte due auto una delle quali è finita cappottata sul marciapiede. Uno dei conducenti è rimasto incastrato tra le lamiere e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. Le dinamiche sono in corso di accertamento.