Nel video l’intervista a Stefano Faso, Comandante Polizia Municipale di Sassuolo

Quattro ragazzi, due dei quali di Sassuolo, uno Polinago ed uno di Castellarano tutti maggiorenni, di età compresa tra i 18 e i 21 anni sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Modena dalla Polizia Municipale di Sassuolo per incendio e danneggiamento. Di buona famiglia, certamente dei bravi ragazzi tranne quando non sono scattate le dinamiche del branco e probabilmente la noia, i quattro hanno dato fuoco, nella serata dello scorso 8 febbraio, ad una recinzione lungo viale venti Settembre a Sassuolo, scatenando allarme nella capitale delle ceramiche. A loro, la Polizia Municipale, è arrivata dopo un mese di indagini a tappeto. Fondamentale è stata l’azione di controllo del territorio che ha consentito, nel tempo, di creare una mappa di frequentazioni e di gruppi, più o meno organizzati, che si sono distinti per azioni di inciviltà ( ad esempio vetrina spaccata in Piazza Garibaldi nella galleria del Carani o incendio di una recinzione nei pressi del Parco delle Rimembranze) tutti puntualmente registrati e perseguiti.