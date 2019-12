Sabato a Sassuolo, nel centralissimo Duomo di San Giorgio, domenica a Modena nella chiesa di san Francesco: anche quest’anno la Corale Puccini di Sassuolo presenterà, in due distinte occasioni, il proprio regalo musicale con un concerto di Natale che non potrà fare a meno dei tradizionali canti natalizi ma che si spingerà oltre. Per celebrare, poi, i trent’anni di direzione del Maestro Saguatti, la Scuola Corale Puccini di Sassuolo ha raccolto in un libro le sue composizioni, le armonizzazioni e gli arrangiamenti corali di musica sacra, profana e per voci bianche; oltre 400 pagine di spartiti musicali, ricordi, fotografie e aneddoti.

Nel video l’intervista a Francesco Saguatti, Direttore Corale Puccini