Durante la decorsa notte, una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, su segnalazione pervenuta sull’utenza “112”, è tempestivamente intervenuta presso la sede una ditta di autotrasporti sita in quella zona artigianale, ove era stato segnalato un furto in atto. All’arrivo dei militari, è stata notata una persona allontanarsi di corsa nelle campagne circostanti, che fuggiva facendo perdere le proprie tracce. Nel corso del sopralluogo è stato accertato che lo sconosciuto stava rubando del gasolio dai serbatoi di due autoarticolati, nei pressi dei quali sono state trovate 4 taniche, di cui una già riempita del carburante in argomento. Sul posto è stato rinvenuto un furgone risultato oggetto di furto avvenuto in San Martino in Rio (RE) nel mese di aprile 2024. Il veicolo, così come il gasolio, sono stati restituiti ai legittimi proprietari, mentre le taniche sono state poste in sequestro per i successivi accertamenti.