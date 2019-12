Pochi giorni di riposo in casa Sassuolo: De Zerbi ha concesso ai neroverdi cinque giorni di vacanze per rivederli tutti domenica quando è previsto il primo allenamento al Mapei Football Center in vista della trasferta del 5 gennaio a Genova. Un De Zerbi che, complice la sconfitta all’ultimo secondo contro il Napoli, non ha trascorso il Natale come avrebbe voluto e per questo, alla ripresa, chiede un cambio di passo a tutto l’ambiente. Un bilancio in chiaroscuro, quindi, quello del tecnico del Sassuolo che dal 2020 si aspetta nuove e rinnovate motivazioni da parte dei suoi giocatori per togliersi immediatamente dal dubbio salvezza e puntare a qualcosa di più prestigioso.

Nel video l’intervista a Roberto de Zerbi, allenatore del Sassuolo calcio