L’angelo del pane ha un nome bellissimo e si chiama Suor Arcangelina. Tutti i giorni alle 11 distribuisce qualcosa da mangiare a tutti quelli che si presentano alla parrocchia di S.Agostino e S. Barnaba, nell’ingresso di via S.Agostino a Modena. Un semplice gesto di solidarietà, ogni giorno alla stessa ora, come un rito, che nel suo ripetersi è diventato un punto di riferimento, qualcosa di grande e imprescindibile per la città. Sono circa un centinaio le persone a cui ogni giorno Suor Arcangelina distribuisce pane ed alimenti freschi raccolti grazie anche alla generosità dei forni modenesi. Decine e decine i sacchetti preparati con cura, ogni mattina. I primi anni si trattava di un piccolo servizio, poi si è sparsa la voce e sono aumentati i volontari, ma soprattutto coloro che chiedono. Non si fanno domande sulle condizioni economiche: questo spetta ad altri. Qui c’è solo carità.

Nel video l’intervista a Suor Arcangelina, Suora della Carità