Dalle 15 di oggi 5 giugno i Vigili del fuoco sono stati impegnati in località Saltino di Prignano per un canale esondato sulla Strada Provinciale 24. Abbondante il flusso d’acqua proveniente da monte per le forti piogge di ieri che probabilmente ha trascinato detriti che hanno rallentato il corso del canale. Coinvolte anche alcune case. La situazione è tornata alla normalità solo verso le 18 dopo l’intervento di un mezzo d’opera della Provincia di Modena che ha ripristinato il normale deflusso dell’acqua.