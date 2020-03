Quello che si temeva si è verificato, il terzino della Reggiana Alessandro Favalli è stato trovato positivo al tampone per Coronavirus. E’ stata lo stesso club granata ad annunciarlo con un comunicato: “Preso atto degli esiti clinici sugli accertamenti ai quali è stato sottoposto Alessandro Favalli presso l’Ospedale Maggiore di Crema, Reggio Audace F.C. comunica che il calciatore – attualmente in buone condizioni di salute – è risultato positivo al Covid-19. La società è attiva per le dovute comunicazioni agli enti sanitari del territorio e si prepara a seguire nel prossimo periodo la profilassi indicata”

Ora per tutta la squadra, staff tecnico e chiunque sia venuto in contatto col giocatore scatteranno le misure di quarantena per 14 giorni. La Reggiana aveva già sospeso da 5 giorni gli allenamenti in attesa dell’esito del tampone. E’ certo dunque che il derby previsto per sabato 14 alle 15 a Reggio fra Reggiana e Modena non si giocherà. Ma non è escluso che tutto il calcio italiano, dopo le richieste del presidente dell’AssoCalciatori Damiano Tommasi, decida di fermare la stagione.