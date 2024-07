Vetrine allestite, prezzi ribassati ed esposti, via che si parte. Oggi è il primissimo giorno dei saldi estivi 2024 che, come sempre, avranno durata massima di 60 giorni. Secondo un sondaggio condotto da Ipsos per Fismo Confesercenti, saranno circa 9 milioni gli italiani che questo weekend approfitteranno delle vendite di fine stagione. Già da questa mattina tanti modenesi rimasti in città hanno scelto di approfittare del bel tempo per una passeggiata in centro e tentate di portare a casa dopo una primavera caratterizzata ancora da una forte inflazione, costo dell’energia e caro vita, acquisti davvero vantaggiosi. Inutile dire che gli occhi sono tutti puntati, in primis, su abbigliamento, scarpe e accessori. Dopo le perdite dello scorso anno, dovute soprattutto al “meteo pazzo”, i negozianti quest’anno vogliono essere fiduciosi.