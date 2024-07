Nel video, l’intervista a Giulio Po, Vicepresidente Fismo Confesercenti Modena

Partiti da qualche giorno i saldi estivi a Modena e provincia, secondo Confesercenti stanno già dando risultati soddisfacenti, incidendo per quasi il 20% del volume d’affari complessivo. Secondo un’indagine regionale di Confesercenti sul settore calzature/abbigliamento, si parla di un andamento positivo delle vendite per il 79% dei negozianti modenesi intervistati

Le vendite stabili rispetto all’anno scorso sono il 46%, per il 33% dei negozianti si registrerebbe un aumento e lo sconto che si può trovare maggiormente è quello del 30%. I modenesi ne approfittano e acquistano.

Bene la partenza dei saldi, ora si auspica nel proseguo.

Ad incidere positivamente sono anche gli acquisti dei tanti turisti che arrivano in zona per visitare la motorvalley e le sue bellezze. Confesercenti ribadisce anche la necessità di una regolamentazione per l’equa concorrenza delle piattaforme online.