Nel video l’intervista a Salvatore Blasco, Dirigente Capo della Squadra Mobile di Modena

Non potevano aspettarsi che l’atto di rubare il portafogli dalla borsetta appoggiata sul tavolino di un bar al centro commerciale I portali stava avvenendo sotto gli occhi del dirigente capo della squadra mobile di Modena in quel momento fuori servizio ed in abiti civili. I due uomini di 37 e 53 anni, entrambi originari di Napoli e residenti a Modena, e con precedenti hanno però peggiorato la loro posizione. Perché messi in allarme dal grido della donna vittima del furto, hanno reagito violentamente al dirigente che aveva intimato loro di fermarsi, ancora inconsapevoli che si trattasse di un dirigente della questura. Il 37 enne autore del furto ha sferrato calci e pugni aiutato anche dal suo complice, ma nel frattempo l’allarme è scattato alla questura. In pochi minuti i rinforsi erano sul posto, ma ciò non ha placato la furia dei due uomini che in totale escandescanza, una volta portati all’esterno hanno preso a calci anche l’auto della polizia. Portati in questura a disposizione dell’autorità giudiziaria, dovranno rispondere di rapina impropria, lesioni a pubbico ufficiale e danneggiamenti