Nel video l’intervista a Stefano Corghi, Chef e Presidente Consorzio Modena in Tavola

24 punti che racchiudono tutta la voglia di ripartire dei Ristoratori dell’Emilia-Romagna. Richieste e indicazioni racchiuse in un manifesto, presentato dalla categoria, il cui obiettivo è illustrare suggerimenti e ipotesi da percorrere per riaprire in sicurezza i propri locali. A partire chiaramente dall’aspetto economico, chiedendo sospensione di leasing e mutui, credito d’imposta al 60% e cancellazione di IMU e TARI. Il manifesto fissa anche alcuni punti sulle modalità di accesso in sicurezza nei locali. Come ovviare al problema del distanziamento sociale tra i tavoli e nelle cucine, la possibilità di autocertificazioni per chi prenota sulla relazione che c’è tra chi si siede ai tavoli, oltre all’ipotesi di sfruttare menù digitali o usa e getta.