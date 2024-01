Nel video l’intervista a Rita Gavioli, madre studente dell’Istituto Barozzi

Ritorno sui banchi gelido per gli studenti dell’Istituto Barozzi. Tanto che uno studente di 18 anni ieri è tornato a casa con la febbre a 38, probabilmente a causa delle temperature rigide che c’erano in aula. A raccontarci la situazione è la madre, Rita Gavioli, che spiega come per tre giorni, da quando la scuola ha ripreso le lezioni dopo le festività, il termometro nella classe del figlio sia sempre stato al di sotto dei 15 gradi. Sul tema si è espressa anche la Democrazia Cristiana modenese, che lamenta una disorganizzazione da parte della Provincia nel programmare gli interventi sugli impianti delle scuole. D’altra parte, viale Martiri ha ribadito il proprio impegno nel risolvere problemi di questo tipo: al Barozzi sono in corso accertamenti. Ciò che lamenta la mamma del giovane è stata l’assenza di comunicazione da parte della scuola; comunicazione che avrebbe consentito alle famiglie di decidere se mandare o no a lezione gli studenti fino al ripristino del riscaldamento.