Nel video l’intervista a Lorenzo Simonetti, centrocampista Carpi F.C. e a Ignazio Carta, centrocampista Carpi F.C.

Nel Carpi costretto al pari dal Padova è difficile trovare un giocatore che ha viaggiato sotto la sufficienza e Lorenzo Simonetti è stato fra i protagonisti più postivi. Il suo dinamismo soprattutto nella ripresa ha costretto sulla difensiva i veneti e chiamato a una difficile parata il portiere Minelli. E il punto non può che far nascere rimpianti al centrocampista ex Parma. Nei giorni scorsi Simonetti era finito nelle frequenze di radiomercato, con la Triestina in pole, ma il giocatore conferma di non volersi muovere da Carpi. Prima del riposo Ignazio Carta aveva già sfiorato il pari scheggiando la traversa su punizione. La disamina del centrocampista conferma quanto rammarico ci sia in casa biancorossa.