All’interno le interviste a:

dott. Stefano Meletti (Direttore Neurologia, Ospedale Civile di Baggiovara)

Dott. Fabio Facchinetti (Direttore Ostetricia e Ginecologia Policlinico di Modena)

Prosegue la progressiva diminuzione dei pazienti Covid positivi ricoverati presso il Policlinico di Modena e all’Ospedale Civile di Baggiovara: stando agli ultimi dati sono 38 i malati in cura, di cui 13 a Baggiovara e 25 al Policlinico. 16 quelli in terapia intensiva, mentre 19 in degenza ordinaria. E se da un lato il calo dei ricoveri è netto, dall’altro, proprio in virtù di questo costante svuotamento degli ospedali, ripartono a pieno regime le attività degli altri reparti che erano state precedentemente sospese, come per quanto riguarda la Neurologia.

Situazione analoga anche per ciò che concerne Ostetrica e Ginecologia, dove in fase di emergenza Covid era stata sospesa solamente la parto-analgesia, essendo gli anestesisti coinvolti nelle urgenze Coronavirus, la quale però è ripresa a pieno ritmo. Ora il reparto è pronto a riaccogliere le donne, in completa sicurezza.