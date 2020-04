Non risultano contagi invece nella Residenza per Anziani Stella di Carpi tra i 22 ospiti e gli operatori che lavorano. “Merito dei rigidi protocolli che abbiamo applicato fin da febbraio e del comitato di gestione Covid-19 che abbiamo istituito il 28 febbraio – spiega il presidente di Scai Ilario de Nittis”. Già a fine febbraio la cooperativa ha vietato l’accesso ai familiari e a inizio marzo ha chiuso il centro diurno, per evitare l’ingresso di persone potenziali veicoli di contagio. Tutti gli operatori di Scai lavorano con i necessari dispositivi di protezione individuale e gli ambienti comuni vengono continuamente sanificati. Anche il servizio di lavanderia è stato esternalizzato per garantire la quotidiana sanificazione di tutti i capi di abbigliamento.