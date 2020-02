Prima lunedì, poi giovedì notte: sembra non esserci fine per la Gelateria Remondini in Piazza Roma, che ha subìto due furti a distanza ravvicinatissima. Neanche telecamere e allarme servono a proteggere l’esercizio di Mauro Rossi che nel giro di pochi giorni ha visto migliaia di euro di danni. Lunedì i ladri sono entrati di notte dopo aver forzato la porta e sono fuggiti con parecchi contanti presi dal registratore di cassa. Lo stesso copione è stato ripetuto giovedì sera: motivo per cui si potrebbe ipotizzare che ad agire siano state le stesse persone. Dalle telecamere di videosorveglianza si intravede solamente una persona che entra utilizzando un piede di porco, con il volto coperto. 1000 euro il furto dalle casse sommando i due colpi, a cui si aggiungono i danni per la porta mandata in frantumi e la sottrazione di due palmari. Sull’episodio stanno indagando le forze dell’ordine.