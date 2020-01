Chiuse le liste, inizia lo sprint finale verso le elezioni Regionali in Emilia-Romagna. La sfida tra il governatore uscente del centrosinistra Stefano Bonaccini e la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni è ancora apertissima. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, ha promesso una lotta capillare, città per città, piazza per piazza. «Sarò in almeno 100 piazze, ma spero di farne ancora di più», ha annunciato Salvini, identificando nell’ipotetica vittoria nella “regione rossa” per eccellenza una dura spallata al governo del Conte bis. Una (onni)presenza, quella di Salvini, che più volte ha fatto storcere il naso a Bonaccini: «Io ci metto la faccia, qui si vota per l’Emilia-Romagna», ha tuonato più volte il governatore uscente, accusando la sua rivale Borgonzoni di usare invece il leader del suo partito come una sorta di «balia» elettorale.La Borgonzoni ne approfitta eribatte alle accuse del suo avversario durante la presentazione della Lista Civica “Borgonzoni Presidente” svoltasi questa mattina all’Hotel Ramada Encvore di Bologna.

Nel video l’intervista a Lucia Borgonzoni, Candidata Presidente Emilia Romagna