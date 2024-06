Il 42enne italiano autore della tentata rapina alla tabaccheria in via Bonacini a Modena ieri è stato raggiunto dalla sentenza. Per lui condanna a due anni. L’episodio è avvenuto il 10 aprile scorso, intorno alle 18.30. All’interno a quell’ora era presente solo la titolare che grazie al suo sangue freddo è riuscita a mettere in fuga l’uomo spruzzandogli spray al peperoncino da una bomboletta che aveva accanto alla cassa.

L’uomo infatti era entrato chiedendo semplicemente un pacchetto di sigarette e consegnandole il denaro. Nel momento, però, in cui la donna ha aperto la cassa per dargli il resto, il 42enne con un balzo è saltato dietro il banco e minacciandola con un coltello ha chiesto tutto l’incasso. Ad una prima reazione della titolare ha probabilmente cercato di spaventarla dicendole che fuori c’era ad attenderlo un complice con una pistola, ma questo non ha frenato l’impulso a difendersi della sua vittima che ha afferrato la bomboletta e spruzzato la sostanza urticante. Sul posto la Polizia di Stato che in breve ha intercettato il 42enne. Era in sella alla sua bicicletta in Viale Caduti in Guerra con gli occhi che ancora lacrimavano e arrossati. In tasca il coltello a serramanico con cui aveva appena minacciato la titolare della tabaccheria.