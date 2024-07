Nel video l’intervista a Lara Valenti, Dietista

Per difendersi dalle alte temperature non solo l’aria condizionata, le ventole e i ventagli vengono in aiuto: anche l’alimentazione gioca un ruolo chiave in queste giornate di caldo cocente. La parola d’ordine principale resta sempre e solo una: acqua. Bere tanto e spesso è la prima accortezza da tenere bene a mente. Per quanto riguarda l’alimentazione, è bene prediligere frutta e verdura, soprattutto quella cruda, ed evitare quegli alimenti ad alto contenuto di sale che fanno alzare il colesterolo. Restano validi i consigli di non uscire nelle ore più calde e di vestirsi leggeri. Ma soprattutto, è importante non lasciarsi sconfiggere dalla pigrizia, mantenendosi attivi.