Intervista a Renza Barani, Federconsumatori Emilia Romagna

Soprattutto frutta e verdura, ma anche latte e salumi fino alla pasta. I prezzi dei beni alimentari nei supermercati sono schizzati alle stelle; addirittura +8,4% per la frutta. Per fare chiarezza l’Agcm, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sta in questi giorni chiedendo agli operatori della grande distribuzione organizzata i dati sull’andamento dei prezzi di vendita al dettaglio e dei prezzi di acquisto all’ingrosso di generi alimentari di prima necessità. Le richieste da parte dell’Antitrust riguardano punti vendita di tutta Italia anche emiliano romagnoli e modenesi