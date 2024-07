Il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è il governatore più amato del paese. Lo dice l’edizione 2024 del Governance Poll, realizzato dall’Istituto Noto per il Sole 24 Ore. Lo storico sondaggio misura il consenso dei presidenti di Regione e dei sindaci, prendendo in considerazione 80 comuni capoluogo di provincia e le Regioni in cui vige la regola dell’elezione diretta. Fedriga raccoglie il 68% delle preferenze e guida la classifica, seguito da Stefano Bonaccini – primo lo scorso anno – che raccoglie un buon 67%, e da Gianluca Zaia, presidente del Veneto, con il 66%. I tre sono insieme sul podio per il terzo anno consecutivo, ancora una volta a posizioni invertite. Seguono Vincenzo De Luca della Campania al quarto posto, in ripresa rispetto alla classifica del 2023, e Roberto Occhiuto della Calabria. La classifica dei sindaci premia invece Michele Guerra del Comune di Parma, come sindaco più amato dello stivale, con un gradimento del 63%. L’anno scorso si era piazzato quarto. Un podio di primi cittadini che va tutto al centrosinistra, con al secondo posto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi (62%), e quello di Ravenna, Michele De Pascale (61%) che sarà il candidato Pd alla successione di Bonaccini. Va un po’ peggio nei grandi centri urbani: Roberto Gualtieri, primo cittadino della capitale, scivola al penultimo posto, mentre Giuseppe Sala, di Milano, è passato dal primo posto dello scorso anno al 19°.