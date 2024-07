Gravissimo lutto nel mondo dello sport modenese. È morto questa notte improvvisamente, nella propria abitazione, Andrea Parenti, responsabile commerciale del Modena Volley. Parenti, 53 anni, era una figura conosciuta e apprezzata in città, non solo per il suo ruolo all’interno della squadra. Alla madre Maria Carafoli, presidente del Panathlon Club Modena, al padre Renato e ai famigliari vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta TVQUI.