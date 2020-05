Nel video le interviste a:

– Stefano Serafini, Addetto alle vendite Doppelgänger;

– Giuliano Pederzini, Titolare Bar Farini;

– Riccardo Sala, Titolare Via Taglio 12;

– Anna Rita Giunzioni, Rita Antonella Parrucchieri

Distanziamento, mascherine, guanti, accessi contingentati e sanificazione. Sono le parole chiave per bar, ristoranti, parrucchieri e negozi di abbigliamento per tornare ad accogliere i clienti nei propri esercizi a partire da lunedì prossimo. La voglia di ripartire per i titolari di queste attività è tanta e già da alcuni giorni si stanno attrezzando per mettere in sicurezza il proprio locale. Anche i negozi di abbigliamento sono pronti a rialzare le serrande, con regole ferree per gli accessi dei clienti e la sanificazione degli ambienti. Ai nastri di partenza anche i parrucchieri, forse l’attività più delicata visto il necessario contatto tra lavoratore e cliente. Ma anche per questi esercizi le misure di sicurezza adottate saranno rigorose.