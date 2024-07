Nel video l’intervista a:

– Elisa Ciaroni, Ragazza Stem

– Stefania Giovanetti, Preside ITIS FERMI di Modena

Giovani ragazze che amano la scienza. Dalle biotecnologie alla robotica, dall’informatica alla chimica: è tutta una questione di cervello e di volontà, non di genere. La dimostrazione è Elisa Ciaroni, studentessa di quarta superiore di Urbino, che si è aggiudicata la prima edizione del premio “Ragazza STEM”, voluto e organizzato dall’azienda modenese Ingegneria Emiliana. Premio che valorizza la prima ragazza classificata all’interno della 22esima edizione della Gara Nazionale di Chimica, la cui fase finale si è svolta all’Istituto Fermi il 17 e il 18 maggio scorsi. Oltre a una targa, per la giovane studentessa una borsa di studio per un valore di 2mila euro. Un premio che possa essere d’ispirazione per tante giovani ragazze, affinché possano decidere e scegliere di inseguire i propri sogni e dare libero sfogo ai propri talenti. La scommessa è che la passione per le scienze sia contagiosa per tutti e tutte.