Nel video il Gen. Francesco Paolo Figliuolo Commissario Straordinario alla Ricostruzione e a Irene Priolo Presidente facente funzioni Regione Emilia-Romagna

Diversi i temi all’ordine del giorno dell’incontro di ieri in Regione a Bologna, per il punto della situazione della ricostruzione post alluvione del 2023 in Emilia-Romagna: le ordinanze in arrivo in settembre, la programmazione delle risorse, la tempistica dei Piani speciali e il tetto massimo dei rimborsi per i beni mobili.

Alla riunione hanno preso parte la presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, che ha anche la delega per la Protezione Civile, e numerosi amministratori locali, tra cui il presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia.

Era presente, naturalmente, anche il Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario Straordinario del governo alla Ricostruzione.

Tra le ordinanze attese, quella sull’attività del credito d’imposta, con una dotazione di 700 milioni di euro. Le ordinanze in arrivo riguarderanno, tra le altre, gli ulteriori interventi urgenti da fare, le assunzioni, il terzo settore, i beni mobili.

Il tetto massimo per i rimborsi dei beni mobili, fissato a 6mila euro, è stato ritenuto insufficiente dalla Regione Emilia-Romagna, che ha chiesto di alzare il tetto a 30mila euro.