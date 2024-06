Gli scherzi, le risa, il senso di libertà per le vacanze estive finalmente iniziate. Gli ingredienti dell’ultimo giorno di scuola tornano puntuali al suono della campanella che chiude l’anno 2023/2024 e al Polo Leonardo e davanti agli altri licei e istituti della città si sono scatenati gli studenti, tra lanci di uova, farina e gavettoni, per festeggiare il momento che dà il benvenuto a un periodo di riposo. Un ultimo giorno di scuola che per le ragazze e i ragazzi di quinta è dolceamaro: si tratta dell’ultima campanella di un percorso di studio, amicizie e ricordi

Agognate vacanze, per tutti o quasi. Quasi, perché sempre per gli studenti di quinta inizia a breve, il 19 giugno, il passo che chiude il percorso delle scuole superiori: l’esame di maturità