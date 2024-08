È caduto mentre viaggiava con gli amici in sella alla propria moto, Stefano Fregni, 57 anni di Finale Emilia. L’impatto purtroppo non gli ha lasciato scampo. Il tragico incidente è avvenuto a Copparo, nel ferrarese, lungo via Alta, all’altezza dell’incrocio con via Salmastri. Stefano Fregni stava tornando a casa dopo una gita al Lido di Volano insieme agli amici, anche loro in moto. È stato proprio il gruppo di centauri a fornire testimonianze utili ai Carabinieri, che si occupano di ricostruire la drammatica vicenda. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimare il 57enne.