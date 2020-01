È stata una notte magica quella andata in scena ieri sera al Palaghiaccio di Fanano. Oltre mille gli spettatori, che hanno applaudito incantati le stelle del pattinaggio su ghiaccio che si sono esibite in occasione della sesta edizione del Galappennino. Oltre due ore di puro spettacolo durante le quali si sono alternatati atleti di fama nazionale ed internazionale: su tutti la russa Anna Shcherbakova, uno degli astri più fulgidi del pattinaggio artistico mondiale su ghiaccio femminile, ma anche i numeri corali dei pattinatori locali della Polisportiva Fanano. Un connubio perfetto tra pattinaggio artistico e musica dal vivo: lo show è stato reso ancora più magico con la presenza della nota cantante Bianca Atzei che ha regalato ai presenti una esibizione canora graffiante impreziosita dal talento della pattinatrice Chenny Paolucci. Un successo annunciato già dal primo pomeriggio, quando i biglietti a disposizione sono terminati, facendo registrare il tutto esaurito con mille tagliandi staccati. Dopo l’ingresso in parata dei giovani atleti locali si è esibita Greta Ranieri, una delle pattinatrici più promettenti della Polisportiva Fanano. Da qui un continuo crescendo di emozioni.