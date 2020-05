Nel video l’omelia di Mons. Ermenegildo Manicardi, Vicario Generale Diocesi di Carpi

In occasione del Patrono San Possidonio Mons. Ermenegildo Manicardi ha celebrato la Santa Messa trasmessa dalla nostra emittente in diretta alle ore 17,00. Un messaggio di speranza è quello che ha voluto lanciare a tutti i mirandolesi: le sue parole sono state rivolte a tutta la comunità che sarà in grado di rialzarsi dall’emergenza Covid-19, come già fatto dopo il terremoto, attraverso le qualità che hanno caratterizzato l’essenza dell’esistenza stessa del Santo Patrono: amicizia, vita scettica e responsabilità strutturata per gli altri. TvQui intanto continuerà a portare sino al 18 le celebrazioni nelle case dei credenti: domani trasmetterà la Santa Messa domenicale con una doppia diretta, dal Duomo di Carpi alle ore 11 e successivamente, a partire dalle ore 18, dal Duomo di Modena. Proseguirà anche per tutti i giorni del mese di maggio la diretta del Santo Rosario, che dal 18 maggio al 23 verrà recitato nella chiesa di Sant’Agnese, Santuario della Madonna della Pace.