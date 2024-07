Giornata memorabile per lo sport modenese: la data del 30 luglio 2024 da scrivere a caratteri cubitali!

Una giornata, quella di ieri, nella quale due atleti modenesi hanno conquistato medaglie preziosissime alle Olimpiadi Parigi.

Ha iniziato la 21enne ginnasta Elisa Iorio, cresciuta a Baggiovara e nella Società Panaro, protagonista insieme alle altre ragazze azzurre (Esposito-Villa-Andreoli-D’Amato, tutte nate tra il 2003 e il 2006), di una storica medaglia d’argento nella ginnastica artistica. In questa disciplina, una medaglia olimpica italiana mancava addirittura da 96 anni, dalle Olimpiadi di Amsterdam del 1928!

Nonostante una caviglia dolorante, Elisa Iorio è stata bravissima nella prova alle parallele asimmetriche, 14.266 il voto dei giudici, dando un contributo fondamentale al secondo posto delle azzurre, alle spalle delle inarrivabili statunitensi, guidate dalla divina Simone Biles.

Per Elisa una grande rivincita, dopo che aveva dovuto saltare le Olimpiadi di Tokyo 2021 per un infortunio.

La serata di ieri si è poi colorata di bronzo per la medaglia conquistata da Gregorio Paltrinieri negli 800 metri stile libero. Il 29enne nuotatore carpigiano, ad un certo punto, ci aveva illusi di poter vincere persino la medaglia d’oro, ma nel finale è stato rimontato dall’irlandese Wiffen e dall’americano Finke, i due favoriti: per Greg si tratta comunque di una grande impresa.

E’ la sua quarta medaglia alle Olimpiadi, l’unico nuotatore ad avere vinto medaglie in tre edizioni dei Giochi Olimpici, in questo caso persino in tre edizioni consecutive.

E poi c’è stata la grande soddisfazione dell’oro nella spada femminile a squadre della fidanzata Rossella Fiamingo…

Per Paltrinieri, questo bronzo è un magnifico aperitivo, in vista dei 1500 metri e della 10 km di fondo, le altre due gare che disputerà a Parigi.

Sabato scattano le batterie dei 1500, domenica è prevista la finale, con inizio alle 18.36.